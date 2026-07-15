България остава сред най-слабо представящите се държави в Европейския съюз по отношение на дигиталните умения на младите хора. Само 52,8% от българите на възраст между 16 и 24 години разполагат поне с базови дигитални умения през 2025 г., сочат данни на Евростат.

Това поставя страната на последно място в ЕС, като единствено Румъния се доближава до нея с 53,3%. Средно за Европейския съюз делът на младите хора с поне базови дигитални умения достига 74,6%. Лидер в класацията е Дания, където 92,1% от младите хора притежават такива умения. Следват Чехия с 91,7% и Малта с 91,5%.

Данните показват сериозна разлика между отделните държави членки. Докато в редица страни над 90% от младите хора имат поне базови дигитални умения, България и Румъния са единствените две държави в ЕС, при които този показател остава под 60%. Това поставя въпроса за дигиталната подготовка на младото поколение в България в момент, когато технологичните умения се превръщат в ключов фактор за образованието, пазара на труда и икономическата конкурентоспособност.

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► Младите жени в ЕС показват по-добри дигитални умения

На равнище Европейски съюз младите жени се представят малко по-добре от мъжете по отношение на базовите дигитални умения. През 2025 г. 75,9% от жените на възраст между 16 и 24 години в ЕС притежават поне базови дигитални умения, докато при младите мъже делът е 73,3%.

Подобна тенденция се наблюдава в 22 от държавите членки. Най-голямата разлика в полза на младите жени е отчетена в Кипър, където разликата достига 18,8 процентни пункта - 73,9% при жените спрямо 55,1% при мъжете. Следват Словения с разлика от 11,6 процентни пункта - 73,5% спрямо 61,9%, и Австрия с 9,1 процентни пункта - 82,7% спрямо 73,6%.

Редактор: Дарина Методиева