Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ръководителят на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки е „най-добре подготвеният“ кандидат за следващ министър-председател на Украйна след правителствените промени от миналата седмица. Премиерът Юлия Свириденко подаде оставка във вторник като част от преструктурирането на кабинета, разпоредено от Зеленски. Украинските медии вече посочиха Корецки като основен фаворит за поста.

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От началото на руската инвазия през 2022 г. Москва атакува украинската енергийна система всяка зима, оставяйки милиони хора без електричество и отопление при минусови температури.

„Ако навлизаме в зимния период, трябва да бъдем подготвени. Подготовката върви отдавна, но приоритетите са ясни: готовност за зимата“, заяви Зеленски на пресконференция заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „След всички проведени консултации Сергий Корецки вероятно е най-добре подготвеният човек за поста министър-председател на Украйна“, добави той.

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Зеленски се срещна с Корецки през уикенда, след като обяви намерението си да освободи Свириденко, и похвали „ефективното му ръководство“ в „изключително сложен сектор“.

Редактор: Станимира Шикова