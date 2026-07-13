Рекордно високите температури в Западна Европа карат все повече британци да търсят спасение от жегата край морето. С нарастващия брой посетители по плажовете обаче спасителните служби предупреждават за повишен риск от инциденти и призовават хората да бъдат особено внимателни при влизане във водата.

На плажа Сандбанкс в град Пул спасителните екипи вече се подготвят за натоварен летен сезон. Според тях променящият се климат и все по-честите горещи вълни водят до значително увеличение на хората, които търсят прохлада край морето.

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„Високите температури карат все повече хора да се отправят към плажовете или към други места, където да открият прохлада. Но това води и до повече инциденти и, за съжаление, до повече смъртни случаи“, предупреждава спасителят Рос Маклеод.

Една от най-сериозните опасности е т.нар. температурен шок. В началото на сезона въздухът може да е много горещ, но морската вода все още остава студена. Рязкото потапяне може да предизвика неволно задъхване, ускорен пулс и рязко повишаване на кръвното налягане.

„Хората търсят прохлада във водата, която все още е изключително студена. Това може да доведе до опасна реакция на организма и сериозни здравословни проблеми“, обяснява Маклеод.

Спасителите напомнят, че най-безопасно е плуването в зоните, обозначени с червено-жълти флагове. Именно там спасителите следят непрекъснато обстановката и могат бързо да реагират при инцидент.

Освен температурата на водата, специалистите съветват хората да оценяват и други потенциални опасности – дълбочината, подводните течения, наличието на скали и условията за скачане във водата.

„Първото нещо, което казваме на хората, е да спрат и да помислят. Да огледат мястото и да преценят рисковете – колко е студена водата, колко е дълбоко, има ли скали или подводни течения“, казва Шели Уилсън.

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Особено внимание трябва да се обръща и на надуваемите дюшеци, лодки и други плажни принадлежности. При силен вятър те могат бързо да бъдат отнесени навътре в морето и да поставят хората в опасност.

„Ако вятърът духа от брега към морето, по-добре е да не използвате надуваеми предмети във водата. Бъдете внимателни и избирайте охраняеми плажове“, съветва Уилсън.

Предупрежденията идват на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа, която през последните седмици доведе до рекордни температури и увеличен брой хора по плажовете. Спасителните служби призовават летовниците да не подценяват опасностите и да спазват всички мерки за безопасност край водата.

Редактор: Цветина Петкова