Парламентът на Северна Македония започна процедура по най-голямата реконструкция на правителството на премиера Християн Мицкоски, при която ще бъдат сменени близо една трета от министрите в кабинета.

Депутатите вече одобриха освобождаването на седем министри и двама заместник-министри. Сред тях са министрите на правосъдието, здравеопазването, земеделието, местното самоуправление, социалната политика и междуобщностните отношения.

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Промените засягат както представители на управляващата ВМРО-ДПМНЕ, така и на коалиционните ѝ партньори ЗНАМ и албанската коалиция ВЛЕН.

Сред най-съществените рокади е смяната в Министерството на правосъдието, където Игор Филков ще бъде заменен от Йетон Шасивари. Нов министър на здравеопазването се очаква да стане Сашко Клековски, който досега оглавяваше Фонда за здравно осигуряване. На негово място във фонда ще застане досегашният министър на местното самоуправление Златко Перински.

Промени има и в Министерството на земеделието, където постът ще поеме Борче Серафимовски от партия ЗНАМ. Името му привлече вниманието на медиите в Северна Македония заради образованието и докторската му степен, придобити в България.

В рамките на преструктурирането коалицията ВЛЕН ще получи допълнително влияние в управлението, като поеме министерствата на правосъдието, културата и туризма, както и това за отношенията между общностите.

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Планира се и институционална промяна – отпада постът на вицепремиер по добро управление, а функциите му ще бъдат прехвърлени към кабинета на министър-председателя.

Очаква се след окончателното гласуване в правителството да влезе и представител на Демократическата партия на турците, с която ВМРО-ДПМНЕ подписа коалиционно споразумение миналата седмица. Така управляващите ще укрепят парламентарното си мнозинство с още един депутатски глас.

Съгласно парламентарните правила дебатите по рокадите могат да продължат до два дни, след което депутатите ще гласуват новия състав на кабинета. Изборът на новите заместник-министри е предвиден за септември.

Редактор: Цветина Петкова