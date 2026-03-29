Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край, нито марионетки, които да ги изпълняват, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски. Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса".

"При нашия източен съсед политиците, за да приложат принципа на Живковизма, чакаха десетилетия да се родят политици от типа на тези, които бяха през последните седем години. Така че, ако трябва, и ние ще чакаме десетилетия. Но политики, които пряко влияят върху нашата идентичност, а от друга страна не предлагат предвидимост и ясен край на този процес, нямам намерение, докато съм министър-председател, на каквато и да е цена да влизам в такова приключение", каза Мицкоски.

Мицкоски: Няма да започна промени в Конституцията, докато Европейският съвет и България не изпълнят нашите условия

Говорейки за позициите на Европейския съюз, който настоява за включване на българите в Конституцията като условие за напредък, премиерът подчерта, че няма намерение на всяка цена да влиза в такова "политическо приключение".

"Ние можем да влезем в приключение. Ние не игнорираме слона, слонът е в стаята, донесоха го тези преди нас, но без да имаме ясен край, без да знаем какво получава македонската общност в България, без да имаме ясни заключения от Европейския съвет, ние нямаме намерение да влизаме в каквото и да е приключение, което ще ни отведе отново в някакво друго политическо блато", казва той.

Премиерът също така подчерта, че приоритет остават реформите и изпълнението на задълженията към ЕС. Според него целта е държавата да остане сред водещите кандидати в процеса на евроинтеграция, но без компромиси, които биха застрашили националната позиция.

