Окръжният съд в Плевен отложи поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо ѝ беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена.

Заседанието се проведе на 13 юли и беше единадесетото по делото срещу Г.Б.А., обвинен за тежкия пътен инцидент.

В съдебната зала не се явиха частните обвинители и техният адвокат. По-рано през деня техният защитник е уведомил съда с писмена молба, че отсъствието им е свързано с факта, че ключовата експертиза по делото все още не е готова и според него провеждането на заседанието на този етап е безпредметно.

Съдът отхвърли искането за по-лека мярка на обвиняемия по делото „Сияна“ и го остави в ареста

От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за неявяване на страна по делото. Магистратите подчертаха, че отсъствието на частните обвинители и техния повереник е попречило на извършването на процесуални действия и събирането на доказателства.

Поради това съдът задължи неявилите се страни да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание.

Новата дата за разглеждане на делото е насрочена за 11 септември 2026 г. от 10:00 часа, когато се очаква и заключението на назначената комплексна експертиза да бъде готово.