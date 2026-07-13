Снимка: БГНЕС/ЕПА
Дмитрий Песков заяви, че т.нар. „Коалиция на желаещите“ иска да „продължи войната“
Кремъл отхвърли срещата на върха в Париж, на която се събират украинският президент Володимир Зеленски и ключови съюзници - т.нар. Коалиция на желаещите - като лидери, които „не искат мир“, но същевременно заяви, че Москва ще следи събитията „внимателно“.
„Това е коалиция на войнолюбци“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, обвинявайки групата, че иска да „продължи войната“.
Лидери от 25 държави се събират в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна
„Това са държавите, които предприемат враждебни действия срещу Русия, затова ще следим ситуацията много внимателно“, добави той.Редактор: Ивета Костадинова
Източник: БГНЕС
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