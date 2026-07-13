Кремъл отхвърли срещата на върха в Париж, на която се събират украинският президент Володимир Зеленски и ключови съюзници - т.нар. Коалиция на желаещите - като лидери, които „не искат мир“, но същевременно заяви, че Москва ще следи събитията „внимателно“.

„Това е коалиция на войнолюбци“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, обвинявайки групата, че иска да „продължи войната“.

Лидери от 25 държави се събират в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна

„Това са държавите, които предприемат враждебни действия срещу Русия, затова ще следим ситуацията много внимателно“, добави той.

Редактор: Ивета Костадинова