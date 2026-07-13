Държавни и правителствени ръководители на 25 държави се събират в понеделник в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия. Срещата е в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“, създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство. В разговорите ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски.

Според Елисейския дворец целта на форума е да се работи за примирие и за възобновяване на мирните преговори. Очаква се участниците да се фокусират основно върху начините за укрепване на украинската противовъздушна отбрана

Доналд Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха за ключови преговори в Пекин

Редактор: Мария Барабашка