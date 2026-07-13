Снимка: Стопкадър, NOVA
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В разговорите на най-високо ниво участва и украинският президент Володимир Зеленски
Държавни и правителствени ръководители на 25 държави се събират в понеделник в Париж, за да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия. Срещата е в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“, създадена по инициатива на Франция и Обединеното кралство. В разговорите ще се включи и украинският президент Володимир Зеленски.
Според Елисейския дворец целта на форума е да се работи за примирие и за възобновяване на мирните преговори. Очаква се участниците да се фокусират основно върху начините за укрепване на украинската противовъздушна отбрана
Доналд Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха за ключови преговори в ПекинРедактор: Мария Барабашка
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