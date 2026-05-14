Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайския лидер Си Дзинпин си стиснаха ръцете пред Залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Tesla и Space X Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing.

Началото на разговорите между двамата лидери беше излъчено на живо по Китайската централна телевизия. Преди старта на срещата, в която участват разширените делегации на двете страни, Си и Тръмп си размениха любезности пред камерите на журналистите, които бяха допуснати само до началото на срещата.

Във встъпителното си слово Си направи препратка към древногръцки историк, за да изрази надежда, че САЩ и Китай могат да избегнат конфликт помежду си. По думите му историята, светът и неговият народ питат "дали двете страни могат да преодолеят "Капана на Тукидид" и да изградят нов модел на отношения между двете световни сили".

Китайският лидер подчерта висотата на момента за двете световни сили и каза, че въпросът пред Китай и САЩ е "дали двете страни могат да работят заедно за надмогване на предизвикателствата и осигуряване на по-голяма стабилност на света".

Във встъпителното си слово пред репортерите в началото на срещата Тръмп направи само косвена препратка към трудностите в миналото в дългогодишните си отношения със Си. "Имам голямо уважение към Китай и работата която Вие вършите. Вие сте велик лидер, казвам го на всеки. Понякога на хората не им харесва, но го казвам всеки път, защото е вярно. Аз говоря само истината. И искам да кажа от името на цялата голяма делегация, която имаме - най-големите бизнесмени, най-добрите на света. Поканихме 30 от тях и всички казаха "Да". И не исках да пратят втория или третия в компанията, а само най-главния. Те дойдоха от уважение към вас и Китай", заяви американския президент Доналд Тръмп.

Двамата лидери би трябвало да имат два разговора. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха дефакто примирие в търговската война между двете най-големи икономики. Но то изтича през есента. Ще се обсъжда войната в Иран и амбициите на Китай да овладее Тайван.

Какви са очакванията от срещата между Тръмп и Си Дзинпин

Експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим е вицепрезидентът Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. Но в същото време постът му е по-скоро церемониален.

Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Хан Джън често е използван за церемониални събития, като коронацията на Чарлз Трети. Но след 5 години като част от Постоянния комитет на Политбюро, той напусна и загуби влиянието си. Постоянният комитет се състои от 7 души, които имат най-голяма власт и взимат решенията за управлението на страната.

Кореспондент на NOVA от САЩ: Галина Петрова

