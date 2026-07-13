24-годишният руски модел Анастасия Костромитина стана хит в интернет, след като потребители в социалните мрежи отбелязаха удивителната ѝ прилика с норвежката футболна звезда Ерлинг Холанд. Много фенове се шегуват, че двамата са като близнаци, след като майката на момичето споделила клип, в който тя имитира радостта на Холанд след отбелязването на гол.

Моментът на публикуването се оказа идеален, тъй като видеото е било качено само 24 часа, след като Холанд отбеляза два гола срещу Бразилия и вече доминираше в футболните заглавия. Клипът бързо се разпространи в социалните медии и стана viral, натрупвайки над 107 милиона преглеждания и близо 77 000 коментара.

Това, което развълнува зрителите, e приликата между двамата, включително русата коса, сиво-сините очи, изразените черти на лицето и характерният поглед.

Костромитина разкри, че хората ѝ казват, че прилича на норвежкия футболист от четири години насам. Тя призна, че в началото не харесвала сравненията. С течение на времето обаче започнала да го възприема като чудесна възможност и приела приликата, считайки я за предимство.

Манекенката добави, че негативните коментари вече не я притесняват, тъй като в крайна сметка те често повишават популчрността ѝ в социалните медии.

Редактор: Цвета Лазаркова