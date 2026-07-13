След поредицата тежки катастрофи с участие на тежкотоварни камиони – нов тревожен случай на АМ „Тракия“. При специализирана полицейска акция е спрян украински тир, движил се с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите липсвал напълно. Камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността.

Тирът бил забелязан на аутобана в неделя. Полицейски екип го отклонил при 213-ия км, каза комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР-Стара Загора, и допълни, че униформение установили, че и влекачът, и ремаркето са със силно износени гуми.

Регистрират от днес нарушенията на ТИР-овете при движение в изпреварващата лента

Според комисаря трябва да се завиши контролът. „Тирът е влязъл у нас през вътрешна граница на ЕС, където „Гранична полиция" невинаги спира превозните средства”, посочи Вълов.

Полицаят допълни, че на водача е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени осем от общо 16-те гуми на тира, за да може да продължи.

Комисар Вълов каза в ефира на „Здравей, България”, че има въведена организация за отбиване на камионите от магистралата в петък, събота и неделя и отклоняването им по алтернативни маршрути.

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