-
Спортни новини (14.07.2026 - лятна късна)
-
Социалните мрежи и децата: Как забраната да бъде балансирана, но и ефективна
-
Ученици от Благоевград създадоха проект за борба срещу разхищението на храна
-
За 8-месечна мисия: Американско-руски екипаж излетя успешно от космодрума "Байконур"
-
Защитата на Стоян Мавродиев: Не сме запознати дори с едно доказателство по делото
-
Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина на открито в Пловдив
-
Майки от цялата страна излязоха отново на протест
На камиона трябва да бъдат сменени осем гуми, за да може да продължи
След поредицата тежки катастрофи с участие на тежкотоварни камиони – нов тревожен случай на АМ „Тракия“. При специализирана полицейска акция е спрян украински тир, движил се с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите липсвал напълно. Камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността.
Тирът бил забелязан на аутобана в неделя. Полицейски екип го отклонил при 213-ия км, каза комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР-Стара Загора, и допълни, че униформение установили, че и влекачът, и ремаркето са със силно износени гуми.
Регистрират от днес нарушенията на ТИР-овете при движение в изпреварващата лента
Според комисаря трябва да се завиши контролът. „Тирът е влязъл у нас през вътрешна граница на ЕС, където „Гранична полиция" невинаги спира превозните средства”, посочи Вълов.
Полицаят допълни, че на водача е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени осем от общо 16-те гуми на тира, за да може да продължи.
Комисар Вълов каза в ефира на „Здравей, България”, че има въведена организация за отбиване на камионите от магистралата в петък, събота и неделя и отклоняването им по алтернативни маршрути.
Повече гледайте във видеата.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни