В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, поради което временно ще бъде ограничавано движението на камионите с тегло над 20 тона. Мярката ще важи от 4 до 6 август в най-горещите часове на деня – между 13:00 и 21:00 ч.

Ограничението обхваща автомагистралите „Тракия”, „Марица”, „Хемус”, „Струма” и „Европа”, както и невралгични участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Целта е да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и да се опазят животът и здравето на пътуващите.

Ограничават движението на камиони над 20 тона в осем области у нас

Забраната не се отнася за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари.

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и променят организацията на движението съвместно с „Пътна полиция”.

⇒ Кои магистрали и пътища са засегнати?

Тежкотоварните камиони ще бъдат спирани по магистралите „Тракия“, „Струма“, „Европа“ и „Марица“ по цялата им дължина. По АМ „Хемус“ ограничението важи за участъците на територията на областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна.

Ограничения ще има и по следните първокласни и второкласни пътища:

• Път I-1 Видин - Враца (в областите Видин, Монтана и Враца);

• Път I-2 Русе - Варна (в областите Русе, Разград и Шумен, от 12-и км до 146-и км);

• Път I-3 в областите Плевен, Ловеч и Велико Търново (в участъка от 7-и до 170-и км, след пътния възел за село Страхилово до района на Ябланица);

• Път I-4 от Коритна до Шумен;

• Път I-5 в областите Русе, В. Търново, Стара Загора и Хасково (в участъка от 6-и до 115-и км, както и в отсечката след прохода „Шипка“ до района на с. Пчеларово);

• Подбалканския път I-6 (от отбивката за Калофер до пътен възел „Петолъчката“);

• Път I-7 Силистра - Шумен;

• Път ІІ-55 Дебелец - Предела – Гурково (от Дебелец до село Паничерево, както и в отсечката между 151-и и 186-и км в област Хасково);

• Път II-66 (от с. Богомилово до пътния възел на АМ „Тракия“ в района на с. Свобода);

• Път III-663 (в участъка Чирпан - Целина).

От Агенция „Пътна инфраструктура” апелират шофьорите да бъдат внимателни, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания. От АПИ напомнят категорично да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване, тъй като това възпрепятства линейките и пожарните при евентуален инцидент.

Редактор: Мария Барабашка