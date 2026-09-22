Русия порази през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточните и централните части на Украйна, убивайки трима души. При един от ударите е прекъснато електроподаването за хиляди домакинства в северната част на Украйна.

Силите на Москва едновременно са поразили промишлени предприятия в градовете Днепър, Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област, съобщи управителят ѝ Олександър Ханжа в Telegram. Според него в град Днепър са убити трима души, а други шестима са ранени.

През последните месеци, на фона на застоя на фронтовата линия, Москва и Киев все по-често нанасят удари по предприятия, пристанища, логистични центрове и други икономически обекти, опитвайки се да подкопаят военния потенциал на противника.

Украйна удари рафинерия и жилищни сгради в Москва

Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украйна включвала неуточнен брой противокорабни ракети „Оникс“ и балистични ракети, както четири крилати ракети и 212 дрона, съобщиха от украинските ВВС.

Руска атака срещу енергиен обект в съседен регион е оставила близо 100 000 потребители в северната Черниговска област без електричество.

Москва извърши и масирана атака срещу централната Полтавска област, поразявайки промишлено предприятие и обект от критичната инфраструктура, заяви областният управител Виталий Дякивнич.

► Загинал и ранени при украински удар с дронове в руската Самарска област

Междувременно Украйна също нанесе удари на Русия. Един човек загинал и четирима са ранени след удари с дрон в руската Самарска област, съобщи губернаторът ѝ Вячеслав Фьодоришчев.

Той допълни, че спешните служби ликвидират последиците от нападението. По-рано Фьодоришчев съобщи за нанесени сериозни щети върху жилища и автомобили в резултат на снощна атака срещу промишлен обект в областта.

Редактор: Дарина Методиева