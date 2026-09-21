Нов случай на шарка по дребните преживни животни е регистриран в района на село Ливадия в гръцката община Синдики. Районът граничи директно с България при граничния преход Кулата/Промахон.

Властите са сериозно обезпокоени от новото огнище, като веднага след лабораторното потвърждение на заразата са задействани европейските и националните протоколи за действие. Фермата, в която е установено заболяването, вече е изолирана. Започнала е и процедура по умъртвяване на всички 70 животни в стопанството.

БАБХ разкри ново огнище на шарка по овцете и козите в Пловдивско

Предишният случай на шарка по овцете и козите в област Серес беше открит в същия район в началото на август. Черната статистика за региона до момента сочи 249 регистрирани случая в 197 огнища, като общо са умъртвени 42 271 животни.

Редактор: Мария Барабашка