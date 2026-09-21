С призив към „смелост“, мотото на тазгодишното издание („Времето на смелостта“), миналата сряда в Рим започна Fenix – фестивалът на „Национална младеж“, младежката организация на „Братя италианци“. В него взе участие и премиерът на Италия Джорджа Мелони.

Тя започна изказването си с шеговит тон: „Знам, че вчера сте си легнали късно и може би, когато тази сутрин е звъннал будилникът, сте възприели изказването на Мелони малко като изпитването по математика". „Ако това може да ви успокои, аз снощи работих, за да се справя достойно със задачата, така че ще ви се падне Мелони“, каза още тя с усмивка. „Днес искам да ви кажа, че безкрайно много се гордея с вас. Придавате смисъл на усилията, на надеждите, на всичко, което струва много, но не се вижда", сподели премиерът.

Мелони отправи празнични пожелания към сънародниците си и служителите на Палацо Киджи

Нейното участие във Fenix обаче направи впечатление и с още един момент, а именно, когато Джорджа Мелони запя заедно с група младежи на сцената. Тя дори сподели този миг в официалния си профил в Instagram. Песента, която прозвуча, е „A mano a mano“ на Рино Гаетано.

А към видеото Мелони написа: "Поздравления за „Национална младеж“ за успешното провеждане на това издание на Fenix. Много млади хора, много участници и много работа по организацията. Браво на всички".

Това не е първият път, когато песента – написана от Рикардо Коканте и Марко Луберти през 1978 г. и превърнала се в хит в изпълнение на певеца през 1981 г. – е свързвана със събития на „Братя италианци“ и на премиера Мелони, предизвиквайки реакция от страна на семейството. Пред „Република“ през 2022 г. племенникът Алесандро заяви с огорчение: „Политиката не трябва да използва гласа, музиката, песните на Рино Гаетано“. Той подчерта и че Рино не е бил „политически ангажиран“. „Заедно с майка ми Анна, сестрата на Рино, и аз сме казвали десетки пъти, включително през изминалите дни и години, че не одобряваме подобни инициативи и се дистанцираме от тях: предпочитаме политиката да не си присвоява песните му. Това не е въпрос на дясно или ляво. Това е проблем с инструменталното използване на любовта, която хората изпитват към този изключителен артист", допълни той тогава.

По време на фестивала в своята реч Джорджа Мелони предложи въвеждане на ограничение върху броя на чуждестранните ученици в италианските класни стаи. Това предизвика остри критики - опозицията го определи за пропаганда, а училищни директори изразиха съмнения относно възможността за прилагането му. В същата реч премиерът заяви, че носенето на бурки ще бъде забранено в италианските училища.

„От образователна гледна точка въпросът е основателен и разбираем, но е трудно да се намери практическо решение“, коментира председателят на Националната асоциация на училищните директори Антонело Джанели. „Училищата са длъжни да приемат деца от района, особено в предучилищната и началната степен на образование. Ако в дадена зона чужденците съставляват мнозинството, какво можем да направим? Да ги върнем ли? Поради тази причина въвеждането на таван от 30% е неприложимо“, допълни той.

Редактор: Цветина Петрова