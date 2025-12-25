Италианският премиер Джорджа Мелони отправи поздрави към сънародниците си в социалните си мрежи по повод Рождество Христово, предадоха италиански медии. Единият поздрав е под формата на снимка, на която тя позира с коледен пуловер и коледна чаша и пожелава всичко най-хубаво на италианците и техните семейства. Другият поздрав е видеопослание, в което тя пожелава на сънародниците си мир, сила и спокойствие и да не забравят и грижата за нуждаещите се.

В навечерието на празниците Мелони отправи и традиционни поздравления за Коледа към персонала на Палацо Киджи (канцеларията на италианския премиер). По време на среща със сътрудниците си тя ги нарече едно истинско семейство и каза, че изминалата 2025 г. била трудна, но следващата ще бъде още по-трудна. Поради тази причина тя прикани служителите на Палацо Киджи да си починат добре по празниците, за да могат после да реагират адекватно на предизвикателствата. Според проправителствени анализатори под „трудна година“ Мелони е визирала това, че левицата се опитва всячески да се противопостави на управляващата десница.

Росен Желязков и Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март

По повод коледните празници парламентаристи от партията на италианския премиер пък са събрали за поредна година сума за коледен подарък за Мелони, като този път това ще бъде свръхмодерен компютър и свързано с него оборудване. Твърди се, че той струва 10 000 евро, пише „Република“. Миналата година те ѝ подариха спалня за новата ѝ къща. А Мелони подарила на министрите си елегантен коледен подарък, включващ порцеланова купа, известна като „купа изпразни джобове“, която италианците обикновено държат в антрето, при входната врата на жилищата си и поставят в нея ключовете си и други неща, които държат обичайно по джобовете си. Подаръкът на Мелони за министрите включва и арома дифузер за дома.

В навечерието на коледните празници сенаторите в италианския парламент зарадваха правителството с това, че одобриха бюджета за идната година след повече от два месеца дискусии. В бюджета се съдържат мерки в размер на 22 милиарда евро. Някои от тях са не само за 2026 г., но и за 2027 г. и 2028 г. В него има данъчни облекчения за средната класа, смекчаване на разсроченото плащане на неизплатени данъци, увеличаване на данъците за повече от един имот за краткосрочен наем, 7 милиарда евро за здравеопазването за три години, поетапно увеличаване на възрастта за пенсиониране през 2027 г. и 2028 г., въвеждане на такса от 2 евро върху малките пратки, идващи от страни извън ЕС, като и мерки за банките и застрахователите, така че те ще допринасят за бюджета в следващите три години с 12 милиарда евро. В проектобюджета има и мерки касаещи, киното, телевизията и издателския бранш, както и семействата, а също и мерки за насърчаване на инвестициите. В бюджета има и средства за Месинския мост. Една от разпоредбите му гласи и че златните резерви, съхранявани и управлявани в Италианската централна банка, принадлежат на италианския народ, припомнят АНСА и „АДН Кронос“. Очаква се до края на годината бюджетът да бъде гласуван и в долната камара на парламента.

Пак в навечерието на празниците Мелони отправи и традиционното си послание към военнослужещите, в частност към тези, които са на мисии зад границата. „Мирът е ценно благо, когато го имаш, и нещо, към което трябва да се стремим с всички усилия, когато го изгубим. Това го разбира повече от всеки друг онзи, който познава войната и е подготвен да ѝ се противопостави“, заяви Мелони.

