Снимка: Министерски съвет
Двамата разговаряха днес в Рим
Голяма междуправителствена среща на България и Италия ще се проведе през месец март догодина. За това се договориха министър-председателят Росен Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони, които се срещнаха днес в Рим.
Снимка: Министерски съвет
В хода на разговора им Желязков и Мелони обсъдиха теми във връзка с предстоящото през настоящия месец заседание на Европейския съвет. Акцент беше поставен върху конкурентоспособността на европейската икономика и смекчаването на въздействието на зеления преход в този контекст. Във фокуса на разговора беше също сътрудничеството в областта на отбраната. Войната в Украйна и миграцията бяха други две теми, които Желязков и Мелони също дискутираха на срещата.
Желязков е в Рим днес за участие в официалната церемония, на която ще бъдат представени стартът и маршрутът на колоездачната обиколка на Италия – Giro d’Italia 2026. България е избрана за домакин на откриването и на първите три етапа на обиколката през 2026 г. Желязков изтъкна, че това е един голям, взаимен успех на България и Италия. Премиерът определи събитието като голяма възможност и за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта, и на България като дестинация.
Снимка: Министерски съвет
"Това показва и доверие в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни световни прояви", добави министър-председателятРедактор: Дарина Методиева
