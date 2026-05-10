В неделя облачността ще е променлива, с повече слънчеви разкъсвания в Западна и Централна България. В следобедните часове ще вали дъжд в източните райони и планините. В най-топлата част на денонощието термометрите ще се движат между 20 и 25 градуса.

Обстановката ще се запази неустойчива и през седмицата от 11 май нататък. В понеделник и вторник, при преминаващ студен атмосферен фронт, валежите ще са локални, придружени от гръмотевици и риск от градушки. Ще се усили и вятърът от северозапад, като поривите ще са особено силни във вторник и сряда. Температурите ще се понижат – ако в първите два дни на седмицата са между 20 и 25 градуса, то от сряда нататък ще паднат до интервала 15-20 градуса.

Облачно с дъжд в Деня на Европа

Към средата на седмицата облаците ще се разкъсат с тенденция за повече слънчеви часове. Дъждовете ще са на малко места, най-вече в планините на Южна България. В края на периода отново ще има условия за пролетни валежи. Дневните температури ще се колебаят между 17 и 22 градуса.

