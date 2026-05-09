В разгара на пролетта времето ще остане променливо, но не и студено. Почивните дни около Деня на Европа ще са преобладаващо облачни. Валежи от дъжд ще има на повече места в събота, а в следобедните часове те ще са временно интензивни. Температурите в топлите часове ще бъдат между 18 и 23 градуса.

В неделя призори видимостта в ниските части на страната ще бъде понижена. През деня облачността ще е променлива, с повече слънчеви разкъсвания в Западна и Централна България. В следобедните часове ще вали дъжд в източните райони и планините на Южна България. В най-топлата част на денонощието термометрите ще се движат между 20 и 25 градуса.

Пролетна жега на Гергьовден: Риск от градушки в дните след големия празник

Обстановката ще се запази неустойчива и през седмицата от 11 май нататък. В понеделник и вторник, при преминаващ студен атмосферен фронт, валежите ще са придружени от гръмотевици и риск от градушки.

Ще се усили и вятърът от северозапад, като поривите ще са особено силни във вторник и сряда. Температурите ще се понижат – ако в първите два дни на седмицата те са между 20 и 25 градуса, то от сряда нататък ще паднат до интервала 15–20 градуса.

Към средата на седмицата облаците ще се разкъсат с тенденция за повече слънчеви часове. В края на периода сутрините ще са слънчеви, а следобед ще има условия за кратки, временно интензивни пролетни дъждове с гръмотевици. Температурите постепенно ще се върнат към нивата от 20 до 25 градуса.

