Поредицата слънчеви и топли пролетни дни обхваща и Гергьовден. Облачността следобед ще е с временни увеличения в Западна и Централна България. Изолирани, кратки, локални превалявания ще има в планините, с най-голяма вероятност - в Родопите. Дневните температури ще са между 22 и 27 градуса.



От четвъртък до края на седмицата обстановката се очертава по-динамична. В четвъртък ще превали в западната половина на страната, в петък и в събота - в Северна и Западна, а в неделя - в Южна България. По своя характер валежите ще са кратки, ограничени по обхват, с гръмотевици и потенциал за градушка. Температурите няма да падат драстично. До петък ще са в диапазона 22-27 градуса, през почивните дни - с 2-3 пункта по-надолу.

В резултат на поредица смущения времето ще остане често променливо и в седмицата около средата на месеца. Повечето дни ще са със слънчев предиобед, тук-там в ниската част на страната - с мъгла. Следобедите ще има с условия за кратки валежи от пролетно-летен тип - с гръмотевични процеси, рязко усилване на вятъра и градушка.

Дневните температури ще са с доста колебания, но без големи аномалии – най-често ще се движат между 20 и 25 градуса.