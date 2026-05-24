24 май ще е последният от настоящата серия дни с висока степен на неустойчивост в метеорологичната обстановка. Преди обяд валежите ще спрат почти навсякъде. Облачността в повечето райони ще се разкъса. Дневни максимални температури - 21-26 градуса. През втората половина на денонощието обаче, отново ще се оформят кратки гръмотевични процеси с кратки, интензивни дъждове с риск от градушка. Явленията ще обхванат Западна, Централна и Югоизточна България.

Последната седмица на май ще е сравнително по-спокойна. Първите 2-3 дни ще са преобладаващо слънчеви. Валежите ще са изключение и ограничени предимно в планините. Дневните температури ще догонят летни нива - до почти 30 градуса.

В средата на периода ранните прогнози допускат студен атмосферен фронт. С. По-голяма вероятност в четвъртък се очаква усилване на вятъра, кратки, интензивни дъждове, гръмотевични бури с градушка.

Втората половина на периода ще е по-хладна - следобедният температурен диапазон отново ще е от 20 до към 25-26 градуса.