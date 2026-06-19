Сред най-актуалните измамни схеми в момента са тези за кредитните измами и по-конкретно – кредитни измами от типа „кредитен удар”. Това каза в предаването „Пресечна точка” гл. инспектор Златка Падинкова, която е началник на сектор „Измами” в Главната дирекция „Национална полиция”.

„При тези схеми лица, които имат лоша кредитна история и не могат да получат кредит от банка или бърз кредит, чрез познати или чрез обява се свързват с някого, който се представя за банкер или финансов консултант и обещава, че ще се отпусне кредит или ще съдейства за обединяване на кредити. Има обаче една уловка – човекът трябва да намери някого с чисто кредитно досие и той да изтегли кредити, които след това да предаде на „банкера”, на негов представител или на шофьор”, обясни Падинкова.

Тя допълни, че хората се подвеждат, мислейки, че съдействат и помагат на близък, а също така им се обещава и някаква комисионна, както и че кредитът ще бъде заличен до дни. Така хората биват въвлечени в кредитна измама, подчерта инспекторът. По думите ѝ най-честият начин, по който измамниците достигат до хората, е чрез разлепени обяви и чрез предаване от уста на уста.

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Романтичните измами също продължават, но техните жертви невинаги сигнализират за тях поради срам, страх, а често и поради това, че вярват, че това е истина, разказа Падинкова. „Романтичните измами обикновено не започват с искане на пари, а с печелене на доверие. Тогава, когато се стигне до искане на пари, вече измамата е в напреднал стадий”, подчерта инспекторът. По думите ѝ жертвите обикновено са емоционално зависими.

Гл. инспектор Златка Падинкова разказа следния случай: „Един романтичен измамник е разработил наръчник за това как можеш с чат да накараш бяла жена да се влюби в теб. Един от таргетите е жени над определена възраст, защото се предполага, че те вече са успешни и разполагат с по-сериозни доходи, с които могат да покрият исканията на измамниците”.

Тя подчерта, че е много важно хората, които търсят любов в онлайн пространството, да знаят, че в момента, в който се заговори за пари, не трябва изпращат нищо, преди да поговорят с някой близък. Жертви на романтични измами често са били въвличани в схеми като финансови мулета, тоест техни банкови сметки са използвани да се превеждат пари от други жертви на романтични измами, каза още Падинкова.

Тя допълни, че телефонните измами продължават, но не са толкова интензивни, както преди няколко месеца, което е в резултат на предприетите от полицията действия.

Целия разговор чуйте във видеото.