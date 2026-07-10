11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка ѝ - Асен Симеонов.

Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша.

Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ, преди да изчезне с детето

Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове, затова сега акцията се ръководи от главния секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати похитителя на Наталия.

Редактор: Ина Григорова