Снимка: БТА
-
Обещания за лесни пари, завършили с дългове: Обвиняемата за мащабната кредитна измама връщала 10-15% от изтеглените суми
-
Крадци се врязаха с кола в банка във Вълчедръм и опитаха да откраднат банкомата
-
СДВР разби склад с 50 000 вейпа без бандерол, нает от собственик на верига фитнеси (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Съдът решава за мярката на обвиняемата за мащабни измами с кредити
-
Какви могат да бъдат причините за изчезването на 11-годишната Наталия
-
10 години затвор за турския тираджия, убил 9-годишната Криси на „Хаинбоаз”
Тя беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка ѝ
11-ти ден продължава издирването на Наталия от Варна. Тя беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка ѝ - Асен Симеонов.
Вчера бяха разпространени кадри от охранителни камери, на които се вижда как двамата напускат село Константиново пеша.
Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ, преди да изчезне с детето
Преди дни вътрешният министър заяви, че има забележки заради пропуски в организацията на дейностите в първите часове, затова сега акцията се ръководи от главния секретар на МВР. В нея участват много доброволчески отряди, претърсват се труднодостъпни горски територии, за които се знае, че са познати похитителя на Наталия.Редактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни