Американските сили нанесоха нови удари срещу Иран през изминалата нощ след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток. Целта на ударите е да намалят способността на Иран да атакува търговски кораби, преминаващи през важния морски път.

Иран отговори с нова вълна от удари с ракети и дронове. Цел са били американски бази в Йордания, Бахрейн и Кувейт.

САЩ удариха 140 цели в Иран

Вашингтон и Техеран отправят противоречиви твърдения за състоянието на корабоплаването в региона. Съединените щати настояват, че Ормузкият проток е отворен, докато Иран твърди, че е затворил водния път.

Поредната размяна на удари повиши цените на петрола в днешната търговия с малко над 3%.

Редактор: Мария Барабашка