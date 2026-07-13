Снимка: Стопкадър, NOVA
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Вашингтон и Техеран с противоречиви твърдения за корабоплаването в региона след поредната вълна от атаки с дронове и ракети
Американските сили нанесоха нови удари срещу Иран през изминалата нощ след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток. Целта на ударите е да намалят способността на Иран да атакува търговски кораби, преминаващи през важния морски път.
Иран отговори с нова вълна от удари с ракети и дронове. Цел са били американски бази в Йордания, Бахрейн и Кувейт.
Вашингтон и Техеран отправят противоречиви твърдения за състоянието на корабоплаването в региона. Съединените щати настояват, че Ормузкият проток е отворен, докато Иран твърди, че е затворил водния път.
Поредната размяна на удари повиши цените на петрола в днешната търговия с малко над 3%.Редактор: Мария Барабашка
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