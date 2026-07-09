Съдът разглежда мярката за неотклонение на Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами с обещания за финансиране по европейски програми. На първа инстанция магистратите наложиха на 39-годишната жена мярка „задържане под стража”, тъй като е налице реална опасност тя да извърши друго престъпление.

Срещу нея са повдигнати две обвинения, като за всяко от тях законът предвижда лишаване от свобода от една до 8 години. До момента пострадалите от схемата са 25 души, а нанесените щети надхвърлят 807 хиляди евро - или близо един милион и 600 хиляди лева.

Постоянен арест за жената, обвинена по схема за измами с кредити за над 800 хил. евро

Според прокуратурата са налице и данни за опит за оказване на натиск върху свидетели по делото. Защитата обаче обжалва решението, тъй като не смята, че събраните доказателства категорично потвърждават обвинението в измама.

Редактор: Мария Барабашка