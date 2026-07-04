Софийският районен съд наложи мярка „задържане под стража“ на 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами, свързана с обещания за финансиране по европейски програми. Решението не е окончателно и ще бъде обжалвано пред по-горна инстанция на 9 юли.

Съдът прие, че няма достатъчно данни Борисова да се укрие, но отчете реална опасност да извърши друго престъпление, поради което остави обвиняемата в ареста.

Според разследването, водено от Столичната дирекция на вътрешните работи под надзора на Софийската районна прокуратура, в периода от 2020 до 2025 г. жената е убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като им обещавала последващо финансиране по европейски програми и допълнителни доходи. По данни на разследващите тя се е представяла за упълномощено лице, свързано с политическа организация, за да спечели доверието на потенциалните жертви.

До момента са установени 25 пострадали лица, а нанесените щети надхвърлят 807 хил. евро, или близо 1,6 млн. лева . От полицията очакват броят на потърпевшите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали.

По информация на СДВР Борисова няма предишни криминални регистрации и е заемала длъжност на касиер извън банковия сектор. Разследващите обаче твърдят, че е използвала служебното си положение и създаденото доверие, за да въвежда хората в заблуждение.

Случаят стана публично известен след журналистическо разследване в рубриката „Високо напрежение“ на „Здравей, България“. След излъчването му политическата организация, в която Борисова е работила, я е освободила от длъжност, като заяви, че няма отношение към предполагаемата измамна схема и не е участвала по никакъв начин в действията на своя служителка.