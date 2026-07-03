Разследване на Столичната дирекция на вътрешните работи разкри схема за измама, при която десетки български граждани са били убеждавани да теглят банкови кредити с обещание за бъдещо финансиране по европейски програми. 39-годишна жена е обвинена за мащабната схема, при която е убеждавала граждани да теглят банкови кредити с обещание за финансиране по европейски програми. По случая са установени 25 пострадали лица, а щетите надхвърлят 807 хил. евро.

Разследването и последващите разкрития са инициирани след разследване на Татяна Йорданова в рубриката на „Здравей, България“ - „Високо напрежение“.

По време на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че случаят е започнал след медийна публикация и последвала проверка на служители от Главна дирекция „Национална полиция“.

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„Постъпил е сигнал за българска гражданка, която, използвайки положението, което заема, е измамила голям брой български граждани под предлог да теглят кредити от различни банкови институции, с които да кандидатстват по програма, по която да им бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове“, заяви Пелтеков.

Според разследването жената е убеждавала хората, че колкото по-голям кредит изтеглят, толкова по-голяма ще бъде финансовата облага за тях. Допълнително ги уверявала, че заемите няма да бъдат изплащани от самите кредитополучатели. „Това, с което успява да ги заблуди в по-голяма степен, е, че самият кредит след това няма да бъде заплащан и ще бъде възстановяван“, посочи директорът на СДВР.

Пелтеков уточни, че обвиняемата няма предишни регистрации в МВР и е заемала ниска длъжност като касиер извън банкова институция. Тя обаче се е представяла като упълномощено лице, свързано с политическа партия, за да спечели доверието на гражданите.

„Самата политическа партия няма отношение към измамата. Тя се е възползвала от заеманото положение, за да въведе хората в заблуждение“, подчерта директорът на СДВР. След медийния репортаж жената е била освободена от заеманата длъжност.

След проверката материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура, където е образувано досъдебно производство. „През месец януари 2026 година е образувано досъдебно производство, което е възложено за разследване от разследващ полицай при СДВР“, каза Пелтеков.

В хода на оперативно-издирвателните действия и разследването досега са установени 25 пострадали граждани, като се очаква броят им да нарасне. „Най-вероятно броят на пострадалите ще бъде по-голям, тъй като постъпват нови сигнали от граждани, измамени от същата българска гражданка. Сумата, която е получила извършителката, възлиза на около 1 милион и 500 хиляди лева“, уточни той.

Той уточни, че престъпната дейност е осъществявана в периода между 2020 и 2025 година. На въпрос за предназначението на получените средства директорът на СДВР заяви, че парите са били използвани единствено от заподозряната. „Мога да кажа, че е 39-годишна, няма регистрирани прояви в органите на МВР“, посочи Пелтеков.

Според данните по делото заподозряната е използвала заеманата от нея длъжност, за да вдъхне доверие на бъдещите жертви. „Тя се е възползвала от длъжността, която заема, и по този начин се е представяла като упълномощена да набира лица, които да теглят кредити с оглед получаване на финансови средства“, обясни директорът на СДВР.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура, като органите на реда очакват нови сигнали от евентуални пострадали лица.

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Говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова съобщи, че срещу жената е повдигнато обвинение за измама.

„Наблюдаващият прокурор е установил, че към момента са налице достатъчно данни за осъществено престъпление. Повдигнато е обвинение за реализирани над 45 деяния по отношение на 25 пострадали лица“, заяви Стефанова.

По думите ѝ към момента установената имуществена вреда е над 807 хил. евро, като се очаква сумата да нарасне заради новопостъпващи сигнали. Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Прокуратурата посочи, че пострадалите са предавали изтеглените кредитни средства в брой, а проследяването на паричните потоци продължава. „Към този момент единственото лице с повдигнато обвинение е обвиняемата, но в хода на разследването се проверяват всички версии и евентуално участие на други лица“, каза Стефанова.

Най-големият установен кредит, изтеглен от пострадал, е на стойност 125 хил. евро, като заемите са били отпускани от различни банки и банкови клонове.

За повдигнатото към момента обвинение законът предвижда наказание до 8 години лишаване от свобода. Ако в хода на разследването бъдат установени допълнителни обстоятелства, обвинението може да бъде преквалифицирано в по-тежко престъпление, наказуемо с до 10 години затвор и конфискация на част от имуществото.

Припомняме, че поредица от разследвания на NOVA по темата бяха излъчени в рубриката „Високо напрежение“. Те са посветени на мащабни кредитни измами, има развитие по един от най-фрапиращите случаи. Полицията е стигнала до предполагаемия организатор на схема, оставила десетки хора с огромни дългове и без шанс лесно да се измъкнат от тях.

Потърпевшите разказват за схема, при която хора са убеждавани да изтеглят кредити от различни банкови институции в рамките на ден или два. След това предават получените средства на организаторите с обещанието, че заемите ще бъдат погасени от други лица, а те самите ще получат допълнителна комисиона.

Кредити за милиони: Десетки хора твърдят, че са жертви на измама (ВИДЕО)

На практика кредитите остават на името на потърпевшите. Така милиони левове в брой са преминавали през ръцете на участниците в схемата, докато жертвите остават с непосилни задължения. Някои от тях разказват, че са били принудени да продават имущество, да работят на няколко места и да живеят с постоянен страх от дълговете си.

На практика кредитите остават на името на изтеглилите ги хора. Така десетки граждани се оказват с огромни задължения към банки и финансови институции, без да разполагат с парите, които са получили като заем.