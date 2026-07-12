МВР започна спешни проверки на тежкотоварните автомобили след зачестилите тежки пътнотранспортни произшествия с участието на тирове. Засиленият контрол ще обхване техническата изправност на камионите, спазването на ограниченията на скоростта, неправилните маневри, както и проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества. Това съобщиха от полицията по време на брифинг.

„Всяка една грешка би била фатална, тъй като става дума за водачи на тежкотоварни автомобили. Ще имаме нулева толерантност към нарушенията“, заяви Иво Биков от СДВР.

Засиленият контрол идва на фона на тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха 16-годишно момиче и 40-годишен мъж. Лек автомобил се е блъснал в паркиран извън пътното платно влекач с полуремарке. По данни на МВР камионът е бил спрян правилно, а при първоначалния оглед не са открити следи от спирачен път. При инцидента пострадаха още трима младежи. Най-тежко е състоянието на 18-годишно момиче с черепно-мозъчна травма, което е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната болница „Света Анна“ и остава в реанимация с опасност за живота. Другите двама пострадали -17-годишни момчета, са в стабилно състояние.

По време на проверките на автомагистрала „Тракия“ е спрян тир с украинска регистрация, който се е движил със силно износени гуми и на места с липсващ грайфер. На шофьора е съставен акт, а превозното средство е спряно от движение. От полицията съобщават, че масово установяват тежкотоварни автомобили с технически неизправности, които създават риск за останалите участници в движението.

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили

Само в София при първите проверки са санкционирани 32 водачи. Сред установените нарушения са един случай на непокрит товар, четирима шофьори, използвали мобилен телефон по време на движение, четири неправилни маневри, 12 технически неизправни превозни средства и четири случая на нередовни пътни документи.

„Апелираме транспортните фирми да не оказват натиск за гонене на време за сметка на пътната безопасност. Един уморен водач представлява опасност както за себе си, така и за останалите участници в движението. Те трябва да проявяват изключителна отговорност, защото всяко неправилно решение може да доведе до фатални последици“, подчерта Биков.

Полицаите призоваха и водачите на леки автомобили да бъдат особено внимателни при движение в близост до тежкотоварни камиони, като спазват необходимата дистанция и правилата при изпреварване. Според органите на реда именно взаимната дисциплина на пътя е ключова за предотвратяването на тежки инциденти.

Началникът на 5 РУ - София Стефан Тотев съобщи, че паралелно с проверките на тежкотоварните автомобили продължават и специализираните полицейски операции срещу незаконните гонки и дрифтовете. По думите му при последната акция са съставени електронни фишове и актове за различни нарушения. Най-често установените нарушения са били липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, технически неизправности, неправомерно тониране и фолиране на стъклата.

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение

Проверявани са били и мотоциклетисти. Част от тях са управлявали без необходимото свидетелство за управление, някои от моторите са били нерегистрирани, а при един от водачите е установено нарушение, за което е предприето съответното административно производство.

„Тези операции са регулярни, а не инцидентни, и са изцяло в интерес на гражданите. Няма да толерираме нарушения, защото цената е животът на нашите близки. Това е цена, която нямаме възможност да платим“, подчерта Тотев.

В момента се провежда и специализирана операция в столичния квартал „Ботунец“. От полицията отправиха призив към участниците в незаконните гонки да не извършват подобни прояви в градска среда, тъй като те създават сериозна опасност за всички участници в движението.

Началникът на ГКПП "Калотина" Манол Манолков коментира, че няма интензивен трафик, но се очаква да се засили през следеащата седмица, като към момента във вторник и четвъртък трафикът е най-силен.