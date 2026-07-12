Все повече чуждестранни туристи избират да пътуват с влак, за да опознаят България, но още на Централната ЖП гара в София се сблъскват с трудности. Липсата на информация на английски, счупените асансьори и неподдържаните пространства затрудняват ориентацията на пътниците.

Артур от Виетнам, който обикаля Европа, разказва, че разчита на телефона си, за да се справя. „Като не се ориентирам, използвам Google Translate или изкуствен интелект, за да прочета табелите“, казва той. След като снима една от табелите на гарата, приложението му превежда, че става дума за „дрехи, обувки и спално бельо“. „Няма защо да се притеснявате за мен. Така пътувам навсякъде по света - снимам, превеждам и се ориентирам“, добавя туристът.

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Пенсионер от Великобритания, който планира да се установи в България, също признава, че езиковата бариера е най-голямото предизвикателство. „Не разбирам български и това си е мой проблем. Надявам се младите хора да говорят английски“, казва той.

От Националната компания „Железопътна инфраструктура“, която стопанисва гарите, не са отговорили на въпросите по темата. Така засега най-сигурният ориентир за чужденците остава помощта на случайните хора на перона.

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