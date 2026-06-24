Железопътните оператори във Великобритания предупредиха за сериозни затруднения в пътуванията през 24 и 25 юни и призоваха гражданите да отложат пътуванията си, ако това е възможно.

От транспортния сектор съветват пътниците, които все пак трябва да пътуват, да предвидят допълнително време и да се подготвят за закъснения, отменени влакове и промени в разписанията.

Eurostar призовава пътниците да отложат пътуванията си

Националният железопътен оператор National Rail съобщи за нарушения в движението по линиите на Gatwick Express, Great Northern, Southern и Thameslink, като се очаква част от проблемите да продължат до 26 юни.

От своя страна Avanti West Coast обяви намален график на влаковете между 23 и 25 юни. Компанията предупреди, че са възможни и допълнителни смущения в обслужването през следващите дни.

Сериозни ограничения има и при Chiltern Railways, където повече от половината планирани курсове са отменени. От компанията обясниха решението с необходимостта от гарантиране на безопасното движение по железопътната мрежа.

Засегнат е и международният железопътен трафик. Eurostar отмени четири влака по маршрута между Лондон и Париж на 24 и 25 юни заради очаквани неблагоприятни метеорологични условия.

Властите и превозвачите препоръчват на пътниците да следят актуалната информация за разписанията преди да тръгнат към гарите.

Редактор: Цветина Петкова