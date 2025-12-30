Eurostar предупреди пътниците да отложат плановете си за пътуване, след като проблеми с електрозахранването причиниха сериозни смущения в тунела под Ламанша, пише "Би Би Си".

От Le Shuttle - железопътната услуга, която превозва пътуващите между Кале във Франция и Фолкстоун във Великобритания, съобщиха, че работата и на двата терминала във Фолкстоун и Кале са временно спрени поради проблем с електрозахранването.

♦ Редица влакове на Eurostar между Лондон Сейнт Панкрас, Париж, Лил, Брюксел и Амстердам са забавени или отменени.

„Съжаляваме, че влаковете, които могат да се движат, имат сериозни закъснения или са отменяни в последния момент“, се казва в изявление на компанията.

♦ Много от влаковете на Eurostar между Обединеното кралство, Франция, Белгия и Нидерландия са отменени, а други вече се движат със закъснение или с промяна в разписанието. Очаква се сериозното прекъсване на движението да продължи до края на деня, съобщиха от National Rail.

Eurostar добави: „Моля, не идвайте на гарата, освен ако вече нямате билет за пътуване“. Според Eurostar пътниците могат да променят плановете си безплатно или да анулират резервацията си и да получат възстановяване на сумата или електронен ваучер.

Le Shuttle заяви, че екипите работят по разрешаването на проблемите с електрозахранването.

Редактор: Цветина Петрова