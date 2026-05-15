Преди да започнат критиките към кабинета, трябва да се даде време за действие на управляващите. Това каза политологът доц. Петър Чолаков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той акцентира на това, че охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски е била махната, като по този начин мнозинството е показало, че няма договорка по тази тема. „Спекулира се с това, че моделът „Борисов-Пеевски” ще продължи да работи, като към него се добави и Румен Радев. Не виждам основания за подобни твърдения към момента”, каза той.

Политологът посочи, че икономическите мерки на „Прогресивна България” показват сериозен ангажимент по този въпрос. Според него тези решения са обмислени, но уточни, че не е наясно какво означава „справедлива цена”.

Одобрява ли земеделският сектор мерките на кабинета за овладяване на цените

Политологът доц. Стойчо Стойчев каза, че ако има таван на цените, вероятно търговците ще продават на него. Според него темата за инфлацията е много трудна, но по-трудна е тази за външната политика.

Журналистът Валерий Тодоров смята, че не трябва да се лепят етикети върху кабинета по отношение на външната политика. По негови думи новата власт ще се замисля и няма да действа прибързано, преди да приема решения, които засягат националния интерес.

