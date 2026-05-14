За първи път в България диригентът Огнян Митонов и Оркестър Митонисимо представят проекта „Буря и устрем“ с музика на Моцарт, Хайдн и Глук. Сред акцентите е и прочутата „Прощална симфония“ на Хайдн, в която музикантите напускат сцената един по един - като символичен протест за повече почивка и време със семейството.

"Това е направление в музиката, което се появява като контрапункт на класицизма. Явлението "буря и устрем" е малко познато у нас - при него изразяването на дълбоките чувства и емоции са водещи", разказва диригентът.

"Ще представим откъси от опери и концертни арии. Хайдн е представен с ария, която има много интересна форма - чрез нея той засяга темата за увеличаване на заплащането на музикантите, както и наличието на повече отпуски. Това е тема, която е актуална и до днес", допълни още той.

Редактор: Никола Тунев