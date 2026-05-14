„С този чист фентанил се правят милиони дози, за което гарантираше и сместа, която открихме точно до този чист фентанил в порядъка на около 12 килограма“, това коментира директорът на СДВР главния комисар Любомир Николов в „Интервюто в Новините на NOVA”. По думите му при специализирана полицейска операция служители на столичната дирекция са стигнали до складова база, в която са открити около 1,200 кг от наркотичното вещество.

Любомир Николов разясни, че фентанилът навлиза като заместител на хероина – наркотик, който преди се е ползвал предимно от ромското население, тъй като е бил по-евтин от останалите вещества на пазара. „Това чисто вещество се смесва с тези 12 килограма примеси и на пазара излизат милиони дози, вредни за здравето“, коментира главният комисар и допълни, че процесът става още по-опасен, защото се извършва от дилъри, а не от медици. По отношение на разпространението той посочи, че „лично това вещество се разпространява предимно в ромските квартали на София и на страната“.

Директорът на СДВР призова за включване на Министерството на образованието и популярни личности в превенцията срещу наркотиците. „В тази битка не трябва да оставаме отново сами като структура на Министерството на вътрешните работи“, коментира Любомир Николов. Той подчерта, че подрастващите трябва да бъдат насочвани към интереси в спорта, киното или журналистиката, за да се отклони темата от „това порочно явление“.

В интервюто бяха представени и детайли от масирана акция срещу имотната мафия. Николов обясни, че престъпните групи вече използват по-различни методи от досега познатите. „Сега са по-характерни случаите, в които използват свидетели за обстоятелствени проверки и чрез тези обстоятелствени проверки те придобиват констативни актове“, коментира главният комисар. По думите му се намират имоти на починали лица или такива, които не са стопанисвани, и пред нотариус се водят свидетели, които да гарантират, че имотът е ползван от конкретно лице.

Относно резултатите от днешните задържания, директорът на СДВР бе категоричен, че са събрани достатъчно доказателства. „В утрешния ден ще бъдат повдигнати няколко обвинения на виновни лица, задържани в днешния ден от нас“, коментира Любомир Николов и обяви, че предстои подробен брифинг съвместно с Районната прокуратура.

