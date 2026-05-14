Полицията в Ловеч разследва случай на тежък грабеж, извършен в село Лешница, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал през нощта, когато двама мъже са проникнали в дома на 81-годишен жител на селото. По първоначални данни извършителите са го завързали, след което са отнели златни накити и 600 евро.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването се провежда под ръководството на Районната прокуратура в Ловеч. Работата по установяване и издирване на извършителите продължава.

