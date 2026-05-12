Полицията в Етрополе е задържала двама млади мъже за грабеж след сигнал за нападение в къща в село Ямна.

Инцидентът е станал около 1:10 часа на 8 май, когато мъж е подал сигнал, че двама непознати са проникнали в дома му. По първоначални данни единият от нападателите му е нанесъл побой, докато другият е отнел два мобилни телефона и пари.

Възрастен мъж е пребит със стол в Павликени, задържаха сина му

Криминалисти от РУ-Етрополе са реагирали незабавно и след бързи издирвателни действия са установили и задържали извършителите. Те са на 19 и 21 години и са местни жители. Отнетите вещи са открити и иззети. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова