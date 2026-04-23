32-годишен мъж е задържан, след като е нападнал 62-годишния си баща и го е ударил със стол в главата. Инцидентът е станал в Павликени, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

Сигналът е подаден около 23:00 часа снощи. На място пристигнал полицейски екип, който установил, че между двамата е избухнал семеен скандал, прераснал в сбиване.

Пребиха жестоко мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

В хода на конфликта синът нанесъл удар на баща си със стол в областта на главата. След намесата на полицията извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

