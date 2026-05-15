Министерството на вътрешните работи на Финландия съобщи, че опасността от дронове в района на столицата е отминала. Ведомството добави, че хората могат спокойно да отидат на училище и на работа. Летището в столицата Хелзинки е възобновило работа.

Финландските власти малко по-рано предупредиха за „подозрителна активност на дронове“ в района на столицата. Министър-председателят Петери Орпо написа в социалната мрежа Х за заплаха от дронове, засягаща южната финландска област Уусимаа и съобщи, че въоръжените сили на страната са засилили наблюдението на въздушното пространство. Националните служби за спешна помощ също предупредиха за заплаха от дронове и приканиха гражданите да се прикрият на безопасно място.

Два дрона нахлуха във въздушното пространство на Финландия и се разбиха

Миналата седмица финландската брегова охрана съобщи, че два дрона, нарушили въздушното пространство на страната, са дошли по всякаква вероятност от Украйна. По случая започна разследване за "сериозно застрашаване на обществената сигурност".

Бреговата охрана разследва също така четири украински дрона, които се разбиха във Финландия в края на март и през април. Киев поднесе официални извинения на Хелзинки, като разясни, че летателните апарати вероятно са се отклонили от маршрута си поради руска намеса.

