Министерството на отбраната на Финландия съобщи в неделя за нарушение на въздушното си пространство от безпилотни летателни апарати в югоизточната част на страната.

В неделя сутринта бяха засечени няколко малки, бавно движещи се въздушни обекта на ниска височина над морска акватория и в югоизточна Финландия, се посочва в съобщението на ведомството.

Украйна: Вербовчици в България предлагат 500 долара за саботажи в полза на Русия

Един дрон е паднал на север от град Кувола, а друг - на изток от населеното място. Финландските военновъздушни сили извършиха мисия за идентификация с изтребител F/A-18 Hornet, се казва още в съобщението. Не е ясно откъде са дошли безпилотните апарати.

Съседните държави Естония, Латвия и Литва по-рано тази седмица заявиха, че няколко украински дрона са се разбили на тяхна територия след като са се отклонили по време на атаки срещу руски обекти за износ на нефт на брега на Балтийско море. Украйна засили атаките с дронове срещу руски рафинерии в опит да отслаби военната икономика на Русия.

Същевременно мирните преговори, на които посредничи Вашингтон, са в застой.

Financial Times: Бивши кадри на „Вагнер“ вербуват хора за саботажни акции в Европа

„Дронове са навлезли на финландска територия. Отнасяме се към това много сериозно“, написа министърът на отбраната Анти Хаканен в социалните мрежи, като добави, че се провежда разследване.

Редактор: Цветина Петкова