Разкриха мрежа в Източна Европа, която вербува местни жители за извършване на саботажни и дестабилизиращи действия в европейски държави в полза на Русия, съобщи националната новинарска агенция на Украйна „Укринформ“.

Информацията е публикувана от Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна чрез канала му в Telegram. Според съобщението, вербовчици предлагат на граждани от Молдова, България, Сърбия и други страни в региона „лесни пари“ - между 300 и 500 долара, както и платено двуседмично пътуване с активен отдих.

В действителност обаче набраните лица попадат в тренировъчни лагери, където преминават обучение за управление на дронове, използване на запалителни устройства и противодействие на полицията по време на протести.

Financial Times: Бивши кадри на „Вагнер“ вербуват хора за саботажни акции в Европа

По данни на украинските власти обучението се провежда от инструктори, свързани с бившата частна военна компания „Вагнер“. След подготовката новобранците биват изпращани в различни европейски страни с цел извършване на т.нар. хибридни атаки.

Според оценката на „Укринформ“ участието на бивши бойци от „Вагнер“ показва стремеж на Русия да използва техния боен опит за провеждане на операции извън страната. Този модел позволява едновременно разширяване на саботажния капацитет и намаляване на риска от пряко свързване на Москва с подобни действия.

