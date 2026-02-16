Бивши вербовчици и пропагандисти на „Вагнер“ са се превърнали в основен канал за организирани от Кремъл саботажни атаки на територията на Европа. Това съобщават западни разузнавателни служби, цитирани от Financial Times.

След неуспешния бунт срещу ръководството на руската армия през юни 2023 г. и последвалата смърт на основателя на групировката Евгений Пригожин, статутът на „Вагнер“ остана неясен. Въпреки това мрежите ѝ не само не са разпуснати, а са получили нови задачи.

Източници от разузнаването твърдят, че вербовчиците на „Вагнер“, които преди убеждавали млади мъже от отдалечени руски региони да воюват в Украйна, сега набират икономически уязвими европейци. Целта е извършване на саботажни и насилствени действия на територията на държави от НАТО.

По думите на западен разузнавач руското военно разузнаване ГРУ „използва наличния потенциал“, включително изградената вече инфраструктура на „Вагнер“. Наред с него активна роля играе и ФСБ, която също търси т.нар. „еднократни агенти“ за създаване на хаос в Европа.

През последните две години Кремъл е разширил кампанията си от саботажи и дестабилизиращи действия в Европа. Целта е да, пише още Financial Times. След масовите експулсирания на руски дипломати и разузнавачи от европейските столици Москва все по-често прибягва до посредници. В този контекст мрежата на „Вагнер“ се оказва особено ефективен, макар и груб инструмент, посочват високопоставени европейски разузнавателни служители пред изданието.

Наеманите агенти са използвани за палежи на автомобили на политици, складове с помощи за Украйна, както и за разпространение на крайнодясна и нацистка пропаганда. Обикновено става дума за маргинализирани хора, често без ясна житейска посока, които действат срещу заплащане.

Според европейски служител руските служби се стремят да поставят поне две „буферни нива“ между себе си и изпълнителите, за да си осигурят правдоподобно отричане на отговорност. „Вагнер“ има дългогодишни и тесни връзки с ГРУ именно в този модел на работа.

Мрежата на „Вагнер“ разполага с добре развита онлайн инфраструктура, включително Telegram канали, които първоначално били насочени към руска аудитория, но сравнително лесно са адаптирани към международна. Според разузнаването тези канали са изненадващо професионални и добре насочени към конкретна публика.

Евгений Пригожин стоял и зад петербургската Internet Research Agency – известната „фабрика за тролове“, която започва да атакува западни общества с дезинформация още преди повече от десетилетие.

Конкретен пример от Великобритания

Един от най-известните случаи е този на 21-годишния Дилън Ърл – дребен престъпник, вербуван чрез социалните мрежи от такива, свързвани с „Вагнер“. През март 2024 г. той, заедно с още четирима младежи, подпалва склад в Източен Лондон. Ърл е осъден на 23 години затвор. По време на произнасянето на присъдата съдията подчертава, че анонимни посредници в криптирани онлайн платформи успели да радикализират млади хора и да ги подтикнат към предателство срещу собствената им държава срещу „лесни пари“.

След този и подобни случаи европейските служби постепенно изграждат картина на широка мрежа от т.нар. „еднократни“ агенти на „Вагнер“ в Европа. Разузнавателните власти отбелязват, че макар използването на посредници да дава на Русия мащаб и ниска цена, то води до загуба на професионализъм и секретност.

Редактор: Цветина Петкова