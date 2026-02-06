Руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил прострелян няколко пъти в Москва в петък. Той е бил ранен и хоспитализиран в една от градските болници, съобщиха "Ройтерс", ТАСС и "Би Би Си"

Алексеев е първи заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Когато ръководителят на руската наемническа групировка "Вагнер" Евгений Пригожин организира краткотраен метеж през юни 2023 г., Алексеев бе един от високопоставените представители, които бяха изпратени да преговарят с него, посочва "Ройтерс". Той е участвал и в преговорите с Украйна по време на руската обсада на Мариупол през 2022 г.

"Неизвестно лице е произвело няколко изстрела срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, след което е избягало", посочи в изявление Следственият комитет на Русия, цитиран от "Франс прес".

Образувано разследване за "опит за убийство" и "незаконно притежание на оръжие". Засега разследващите не посочват никакви версии за покушението.

Според официалната биография на 64-годишният генерал-лейтенант той се е отличил по-специално по време на разузнавателни операции в Сирия, където Русия се намеси през 2015 г. във войната срещу джихадистите и в подкрепа на режима на Башар Асад.

Алексеев е първи заместник на генерал Игор Костюков, който ръководи руското военно разузнаване - ГРУ.

Ген.-лейтенант Владимир Алексеев беше поставен под санкции на Европейския съюз, след като ГРУ беше обвинено в атаката с нервнопаралитично вещество в Солсбъри, Великобритания, през 2018 г., пише "Би Би Си".

Няколко високопоставени руски военни станаха мишени на покушения от началото на войната в Украйна, за които Москва обвинява Киев. Последното подобно убийство бе на началника на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров, чийто автомобил бе взривен от поставена под него бомба на 22 декември.

