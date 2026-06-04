Днес бяха обявени оранжеви и жълти кодове за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България

Падналият дъжд над Великотърновско наводни Прохода на Републиката в района на село Пчелиново. 

Днес бяха обявени оранжеви и жълти кодове за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България. За Великотърновско - жълт. 

Видеа от бурята във Велико Търново получихме и в рубриката „Моята новина”.

В края на април наводнения причиниха сериозни щети в Северна България. 

Над 110 домакинства са пострадали след наводнението във Велико Търново

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