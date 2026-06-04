Падналият дъжд над Великотърновско наводни Прохода на Републиката в района на село Пчелиново.

Днес бяха обявени оранжеви и жълти кодове за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България. За Великотърновско - жълт.

Видеа от бурята във Велико Търново получихме и в рубриката „Моята новина” .

В края на април наводнения причиниха сериозни щети в Северна България.