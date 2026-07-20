Ураганен вятър, дъжд и градушка нанесоха сериозни поражения по сгради и инфраструктурата в Тутракан. Бурятя се е разразила в късния следобед в неделя. Наскоро завършено саниране на жилищен блок излетя и нанесе поражения.

На жилителите на града им се наложило да отводняват улиците, а на места беше разрушена и настилката на някои улици.

„Докато гледах как терасата ми се наводнява, цялата мазилка се срути буквално пред очите ми. Отлепи се от блока и падна като лист хартия. Целият блок се разтресе”, разказа очевидецът Любослава.

Друг живущ в блока сподели, че мазилката е паднала върху гаража, където е автомобилът му. По негови думи покривът на автомобила е изкривен и не може да изкара колата си. Той обвини хората, работили по ремонта на сградата.

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Друга живуща каза, че няколко пъти са сменяни бригади при ремонтните дейнсоти. Гражданите настояват фирмата изпълнител да поеме отговорност по случая.

Проверка на Министерството на регионалното развитие показва, че блокът е саниран по програма на Национания план за въстановяване и устойчивост и в лева стойността му е близо милион и половина.

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