Снимка: Ирена Синанска/ Видео:Мартин Георгиев, NOVA
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На места се изляха кратки поройни дъждове
Както обещаваха прогнозите от няколко дни насам, времето поднесе неприятни изненади в отделни точки на Западна, Централна и Североизточна България.
Изляха се кратки поройни дъждове. Локалните бури се разразиха с градушка. В Община Сатовча ледените зърна бяха с големината на яйце.
Лятна буря удари и Ловешко. Заради лошото време нападаха дървета по пътя София - Варна.
Снимка: Ирена Синанска
Локалните летни бури се движеха в късния следобед в неделя в Югозападна България, северозападните райони и в североизтока по поречието на Дунав.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Станимира Шикова
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