Както обещаваха прогнозите от няколко дни насам, времето поднесе неприятни изненади в отделни точки на Западна, Централна и Североизточна България.

Изляха се кратки поройни дъждове. Локалните бури се разразиха с градушка. В Община Сатовча ледените зърна бяха с големината на яйце.

Лятна буря удари и Ловешко. Заради лошото време нападаха дървета по пътя София - Варна.

Снимка: Ирена Синанска

Локалните летни бури се движеха в късния следобед в неделя в Югозападна България, северозападните райони и в североизтока по поречието на Дунав.

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Редактор: Станимира Шикова