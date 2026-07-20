Снимка: iStock, Видео: Георги Колев, „Моята новина”
-
Непочистена растителност и опасни пътища в Северозападна България
-
Буря разруши част от наскоро завършено саниране на жилищен блок в Тутракан
-
Албена привлича все повече български кадри, но продължава да разчита и на работници от Азия
-
Животни като атракция по Черноморието: Институциите проверяват сигнали за жестокост
-
Пет общини в Монтанско забраниха поливането с питейна вода и миенето на коли
-
Дефицит на кръводарители през лятото: Катастрофите се увеличават, мобилните акции намаляват
Има наводнени улици
Силна буря с едра градушка удари Ямбол. Зрители на NOVA сигнализираха за наводнени улици в града вследствие на силния порой.
Обилният валеж е довел до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението.
Над 92 000 мълнии са паднали над Югоизточна Европа в неделя
Очакваме вашите сигнали за природни бедствия в рубриката ни „Моята новина”.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни