Силна буря с едра градушка удари Ямбол. Зрители на NOVA сигнализираха за наводнени улици в града вследствие на силния порой.

Обилният валеж е довел до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението.

Над 92 000 мълнии са паднали над Югоизточна Европа в неделя

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Редактор: Ивета Костадинова