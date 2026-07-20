Тир се преобърна на автомагистрала „Тракия“. Инцидентът е станал около 17:24 часа на 311-ия километър в посока София.

По първоначална информация тирът, превозващ фракция, е катастрофирал, след като една от гумите му се е спукала. Камионът е бил управляван от 47-годишен мъж от Стара Загора.

Продължават засилените проверки на тирове в цялата страна

Водачът е откаран към ямболската болница с общи наранявания.

Към момента движението се осъществява само в крайната лява лента единствено от леки автомобили - оставалите се отклоняват по стария път Айтос - Карнобат - Петолъчката.