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Тирът, превозващ фракция, е катастрофирал, след като една от гумите му се е спукала
Тир се преобърна на автомагистрала „Тракия“. Инцидентът е станал около 17:24 часа на 311-ия километър в посока София.
По първоначална информация тирът, превозващ фракция, е катастрофирал, след като една от гумите му се е спукала. Камионът е бил управляван от 47-годишен мъж от Стара Загора.
Продължават засилените проверки на тирове в цялата страна
Водачът е откаран към ямболската болница с общи наранявания.
Към момента движението се осъществява само в крайната лява лента единствено от леки автомобили - оставалите се отклоняват по стария път Айтос - Карнобат - Петолъчката.
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