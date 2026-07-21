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Изсечени са и 20 дървета
Имот, определен за детска площадка, става терен за строеж на многофамилна жилищна сграда. За това сигнализират жители на варненския квартал “Чайка”. По думите им Община Варна е извършила незаконни заменки на държавни имоти. Изсечени са близо 20 дървета. За случая са уведомени прокуратурата и Министерството на регионалното развитие. Готви се и граждански протест.
Преди около 10 дни жителите на квартала откриват, че зелена площ и път са заградени. Липсват табели с инвестиционните намерения за терена. “Оказва се, че за пореден път Общината се опитва да прокара градоустройствени планове, които са в разрез с всички законови уредби”, посочи жител на квартала. Той обясни, че целият терен, от 1972 г., е детска площадка и път към нея, като не е ясно как тази земя от общинска е станала частна. Единствено има документ за замяна, допълни той.
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По думите на друг жител председателят на Общинския съвет “си затваря очите”, а действията на Общинската администрация са “незаконни”.
Кметът на Варна Благомир Коцев е обещал да внесе в Общинския съвет изменение на градоустройствения план на кв. "Чайка", но това не удовлетоврява хората, тъй това решението зависи и от Общинския съвет.
Местните хора казват също така, че изсечените дървета са многогодишни.
Целия разговор гледайте във видеото.
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