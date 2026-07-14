Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведе среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм. По думите му инициативата е част от усилията за възстановяване на силно амортизираната пътна инфраструктура в Северозападна България.

„Започваме поредната инициатива за възстановяване на разпадналата се инфраструктура в България. Наследството, което заварихме, са пътища в окаяно състояние и обществени поръчки, проведени преди нас“, заяви Шишков на брифинг след срещата.

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Министърът обясни, че местните власти са били поканени, за да бъде потвърдена готовността им да съдействат при реализацията на ремонтите. Предвижда се обновяването на четири участъка от трасето между Видин и Оряхово - един от най-проблемните пътища в страната.

„Попитахме кметовете готови ли са и искат ли да направим тези ремонти. Разбира се, ремонтните дейности ще създадат временни затруднения, но след тях инфраструктурата ще бъде значително по-добра“, посочи той.

По думите му ремонтите ще се изпълняват по всички законови изисквания - с изготвени проекти, разрешения за строеж и строителен надзор. Шишков подчерта, че подходът се различава от практиките в миналото и е насочен към гарантиране на качествено изпълнение.

Той отбеляза, че проектите ще бъдат реализирани с европейско финансиране и предупреди, че евентуално прекратяване на вече проведените обществени поръчки би довело до сериозни рискове за държавата. „Не можем да си позволим да прекратяваме тези обществени поръчки, да влизаме в съдебни спорове години наред и да загубим европейско финансиране. Това би означавало да върнем държавата в хаос и да блокираме развитието на инфраструктурата“, каза Шишков.

Регионалният министър отхвърли критиките, че правителството продължава досегашния модел на работа с инфраструктурните проекти. По думите му основната задача е да бъде осигурен строг контрол върху изпълнението на договорите и върху бъдещите обществени поръчки.

Иван Шишков: На много места инфраструктурата е като след потоп

„Единственото, което ще направим, е изключителен контрол върху всички следващи обществени поръчки. Искаме по-голяма конкуренция, повече участници и по-добри условия за избор“, подчерта той.

Шишков беше особено критичен към състоянието на инфраструктурата в Северозападна България. Според него регионът е бил системно пренебрегван през последните години и е получавал най-малко средства за ремонти.

„Нарекох пътя до Видин път на позора, но истината е, че целият регион е бил управляван по позорен начин. Това е почти граничещо с геноцид отношение към Северозапада“, заяви министърът.

Той увери кметовете, че регионът вече ще бъде сред приоритетите на държавата. „Оттук нататък Северозападът няма да бъде забравен“, каза Шишков.

Регионалният министър съобщи, че през следващата седмица ще представи публично всички договори за инфраструктурни проекти, подписани до момента.

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„Ще ви поканя и ще ви представя всички договори за инфраструктурни обекти – фирма по фирма. Искам да е ясно кой, кога, какво и как е подписвал. Ние нямаме любими фирми, но имаме любима държава“, заяви той. Според Шишков страната трябва да се справи с натрупаните проблеми в инфраструктурния сектор по законен и плавен начин, без да се стига до блокиране на проекти и загуба на средства. „Другото означава да взривим държавата и катастрофата с инфраструктурата да стане още по-голяма“, заключи регионалният министър.

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков приветства инициативата на регионалното министерство за регулярни срещи с местната власт в Северозападна България и определи като ключов приоритет подобряването на транспортната свързаност на региона. Според него трасето Видин - Ботевград, което често е наричано „пътят на позора“, е от стратегическо значение не само за Северозапада, но и за връзката на България с останалата част на Европа.

Ценков подчерта, че лошото състояние на инфраструктурата от години е сред основните причини за икономическото изоставане на региона и посочи, че по натовареното направление ежедневно преминават хиляди тежкотоварни автомобили. По думите му местните власти очакват държавата да ускори строителството и ремонтите по основните пътни артерии, като общините са готови да окажат пълно съдействие за всички административни и строителни процедури.

Кметът на Оряхово Росен Добрев също акцентира върху тежкото състояние на пътната инфраструктура в района. Той отбеляза, че през последните години общината е успяла да обнови собствената си пътна мрежа, но държавните пътища остават в изключително лошо състояние. Като пример посочи няколко ключови отсечки, по които придвижването е затруднено дори за специализирани автомобили като линейки и противопожарни екипи.

Според Добрев подобряването на инфраструктурата е решаващо за задържането на населението в дунавските общини и за развитието на региона. Той подкрепи намерението на Министерството на регионалното развитие да придвижи проектите напред и подчерта, че по-важно от това коя фирма изпълнява даден обект е ремонтите да бъдат извършени качествено и под строг контрол.

Кметът на Оряхово настоя Агенция „Пътна инфраструктура“ да упражнява ежедневен надзор върху строителните дейности. По думите му именно контролът е гаранцията, че публичните средства ще бъдат използвани ефективно и че изпълнените ремонти ще отговарят на необходимите стандарти.

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От своя страна министър Иван Шишков обясни, че част от проектите ще бъдат реализирани по инженеринг, което означава, че след възлагането на договорите ще започне и доработването на проектната документация. При други обекти вече има изготвени проекти, които ще бъдат актуализирани, тъй като дълго време не е имало развитие по тях.

Иван Шишков добави, че забавянето на ключови пътни артерии се дължи основно на липсата на готови проекти, неуредени отчуждителни процедури и проблемни договори, наследени от предишни управления. По думите му на много места строителството е блокирано заради спорове около индексации и недовършена документация, а някои отсечки дори не са напълно проектирани.

Шишков подчерта, че без качествено проектиране не може да има реален напредък в изграждането на магистрали и скоростни пътища. Той посочи, че в момента се работи по ускоряване на проектните дейности и подготовката на необходимите документи, за да може строителството да продължи.

Според него държавата години наред е харчила средства за инфраструктура, без да осигури необходимата проектна готовност, което е довело до сериозни забавяния. Въпреки това Шишков увери, че ще бъдат подписани договори за ключови пътни отсечки с европейско финансиране и че контролът върху изпълнението ще бъде значително по-строг.

„Най-големият проблем е, че магистралите не са проектирани докрай. Без проекти няма как да има строителство и бъдеще за инфраструктурата“, обобщи той.