Забавяне в развитието на пътната инфраструктура. Това отчете регионалният министър Иван Шишков. На пресконференция той представи екипа си и отчете какво е заварил при встъпването си в длъжност.

„Няма магистрала „Струма“. Няма го пътя от Видин към София. Имаме единствено магистрала „Тракия”. „Хемус” е с една голяма дупка по средата. Тя е по-голяма от това, което е изпълнено”, каза Шишков.

Той отчете, че магистралата Русе-Маказа е в начален етап. За магистрала „Хемус” каза, че втори и трети лот продължават да се строят „мъчително”. Четвърти, пети и шести лот са в съвсем начален стадий на строителство. В пети и шести има само разрешение за строеж.

„Мъката за хората и позора за управлението е пътят към Видин. Там се строи изключително бавно и мъчително. За три лота не е започнало строителството”, каза Шишков.

За пътя до Враца, обясни, че един лот е завършен, един – продължаващ да се строи. Видин-Кулата също е в начална фаза на проектиране.

За седми и осми лот на „Хемус тепърва започва проектиране. „Започва намиране на ново трасе, защото на седми лот се оказа невъзможно. Трасето невъзможно, плащането възможно”, коментира министърът.

По думите му магистрала „Черно море” е в начална фаза на проектиране.

„Нашата идея е в рамките на следващата година и половина да завършим проектирането за всички тези проекти”, каза Шишков.

Сериозни забавяния по програмата „Развитие на регионите“ и риск страната ни да изгуби близо половин милиард евро, отчитат ощ от МРРБ. Заместник-министърът Десислава Георгиева обясни за средствата по програма „Развитие на регионите”.

Програмата е на стойност 3,3 милиарда евро, но забавяния поставят под риск тези средства. „Намираме се в 5-ата година от програмата, а имаме едва 56% договаряне на ресурса и 14% разплащания. Сключените договори са в много ранен етап на изпълнение. Така страната ни рискува да загуби близо половин милиард евро. Причината е, че няма достатъчно разходи, които да бъдат заявени към ЕК”, каза Георгиева.

По думите ѝ българските бенефициенти са опитни и с добри идеи, но процедурите са бавни.

От МРРБ подготвят два пакета от мерки. „Вече има положително решение от Комитета за наблюдение, к което е дадено позволение за подаване на ново изменение на програмата в ЕК . Така ще бъде спасен близо половината от ресурса. Ще бъде променен подхода на взаимоотношения между държава и ЕК. Това не касае съществуващи процедури. Просто се променя начина на докладване пред ЕК”, каза Георгиева.

Тя обясни, че на тази база рискът е намален до 276 милиона евро към днешна дата.

Ще бъде създаден и нов финансов инструмент по линия на Фонда за справедлив преход. Прави се и анализ на текущата инвестиционна програма за общините, както и на други проекти, които се финансират, но няма да могат да бъдат изпълнени по Плана за възстановяване и устойчивост или по други източници.

Водят се разговори с местните власти и бенефициентите, които ще бъдат официализирани с решение на Министерския съвет за прехвърляне на проекти в програмата.

За процедурата за малките и средни предприятия във въглищните райони – Стара Загора, Кюстендил и Перник.

„Когато нашият кабинет встъпи в длъжност, заварихме спрени процедури във връзка с постъпили сигнали не само на национално ниво, но и на ниво Европейска комисия за нередности по тази процедура”, каза Георгиева.

Стартирал е вътрешен одит, който потвърждава пороци в методиката за оценка и субективни критерии, които не позволяват да се осигури равно третиране на кандидатите в процедурите.

„Установено е също така неправилно прилагане на критериите за оценка. Откриваме включително следи в информационната система за анулиране на оценителни листи и повторното им създаване, при което има драстични разминавания в оценките на съответните проекти. При тези условия ние, като гаранти за европейския и държавния бюджет, трябва да предприемем сериозни мерки по отношение на бъдещето на тази процедура. Днес в рамките на Комитета за наблюдение, Европейската комисия беше категорична, че средствата от ЕС не могат да бъдат насочени към такъв тип процедура във връзка с установените нередности. Затова и ние като министерство, отчитайки важността на тези мерки за бизнеса, анализираме кои ще бъдат следващите стъпки, така че да подкрепим бизнеса и тези средства да не бъдат загубени, а да достигнат по законосъобразен начин до кандидатите, които са се справили добре и желаят да реализират качествени проекти в регионите”, каза Георгиева.

Редактор: Ина Григорова